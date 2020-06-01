  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:51:02 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 4,94 5,08 -2,76
MLP Sağlık 16,43 16,73 -1,79
İpek Doğal Enerji 14,50 14,75 -1,69
Bim Mağazalar 64,00 65,10 -1,69
Deva Holding 18,50 18,78 -1,49
Tat Gıda 9,00 9,10 -1,10
Enerjisa Enerji 8,04 8,12 -0,99
Karel Elektronik 15,13 15,26 -0,85
Turkcell 14,05 14,16 -0,78
Brisa 11,05 11,13 -0,72
Koza Madencilik 11,98 12,06 -0,66
Reysaş GMYO 4,79 4,82 -0,62
Anadolu Hayat Emeklilik 6,38 6,40 -0,31
Eczacıbaşı Yatırım 12,28 12,29 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı