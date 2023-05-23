Borsada banka hisselerinde düşüş, seçim haftasında da devam ediyor! Avrupa'da borsalar ise karışık, yatırımcı sayısı...

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı haftaya düşüşle başlarken, bankacılık hisselerindeki kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.

BIST 100, yeni haftaya yüzde 0,69'lık yükselişle 4532 puandan başlamıştı. Ancak gün içerisinde negatife dönen endeks, an itibarıyla yüzde 0,50 kayıpla 4478 puandan işlem görüyor.

Bankalar Endeksi ise yüzde 1,8 düşerek 3922 puana geriledi. Endeks, böylece 14 Mayıs haftasında seçimleri Millet İttifakı'nın kazanacağı yönündeki beklentilerle yaptığı yükselişi tamamen geri verdi.

Bankalar Endeksi, 5 Mayıs'ı 3990 puandan, 12 Mayıs'ı ise 5034 puandan tamamlamıştı.

Borsadaki büyük bankaların neredeyse hepsi pazartesi günü yatırımcısına kaybettirirken, en kötü performans yüzde 2,4'ün üzerinde düşüş ile İş Bankası'nda gerçekleşti.

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 33.286,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.193,16 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kazançla 12.720,78 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin yerel saatle 17.30'da yapacağı borç limiti konulu görüşmeyi beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

McCarthy, borç limiti görüşmelerinin hassas bir noktada olduğunu vurgulayarak, bugün ya da yarın bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in, para politikası kararlarını alırken verilere bağlı kalması gerektiğini belirterek, haziran toplantısından önce birçok verinin daha açıklanacağını anımsattı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in, politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı.

Öte yandan Borsada yatırımcı sayısı tekrar 5 milyonun üzerine çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 19 Mayıs itibarıyla 5 milyon 20 bin 865 oldu.

Böylelikle 4 Mayıs itibarıyla kırılan 5 milyon 53 bin 426 kişilik rekor sonrası 12 Mayıs itibarıyla 4,87 milyona gerileyen pay senedi yatırımcı sayısı tekrar rekor seviyelere yaklaşmış oldu. MKK Mayıs başında rekor kırılan dönemde aylık ve yıllık bazda yatırımcı sayısında yaşanan artışı açıklamıştı.

Aylık artışın yüzde 19,63 yıllık artışın ise 101,61 olduğu belirtilirken uzmanlar bu yükselişte SPK’nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılmasının olduğunu değerlendiriyor.

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