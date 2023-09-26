Borsa yeniden zirveye mi yöneliyor?

Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı. Günün ilk yarısında hız kazanan fiyatlar günü devamında hız kesmeden yükselişini sürdürdü. Açılış itibariyle Taş Toprak Endeksi yükselişte başı çekerken, Metal Ana Getiri Endeksi ve Sigorta Endeksi de yükselen endeksler arasında ön sıralarda yerlerini aldı. Güçlü direnç seviyeleri üzerinde tutunan BİST 100 Endeksi için,8.300 seviyesi üzerinde kapanışın gerçekleşmesi ile risk iştahının yükseldiğini ve pozitif görünümün korunduğunu söyleyebiliriz.

Politika faizinin altında faiz verilebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ağustos'ta bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirmişti. Dün ise Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.

Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Direnç noktaları neler?

Ahlatçı Yatırım'a göre; BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,30 yükseliş ile 8.304,83 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.096,95 olur iken, en yüksek seviye 8.311,16 oldu. Toplam işlem hacmi 157,6 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan Bist 100 Endeksi günün devamında pozitif fiyatlayarak risk iştahını tetikledi. EREGL, TUPRS ve THYAO en çok işlem yapılan hisse senetleri oldu. Grafik üzerindeki indikatörler alımı desteklerken grafik üzerinde bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.370-8.380 seviyelerinde, ilk destek ise 8.160-8.170 seviyelerinde yer alıyor.Dirençler: 8.378 / 8.451 / 8.592 Destekler: 8.164 / 8.023 / 7.949

Fiyatlamada hızlı değişim olmayabilir!

Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %0,38 düşüş ile 1.929,05 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.938,75 Dolar, en düşük seviye ise 1.927,10 Dolar oldu. Dün sabah açılış sonrası fiyatlayan Ons Altın gün içerisinde dalgalı seyretti. Grafik üzerindeki indikatörler yatay fiyatlamayı işaret ederken, fiyatta hızlı değişim beklenmediğini söyleyebiliriz. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.936 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.924 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.936 / 1.943 / 1.947. Destekler: 1.924 / 1.919 / 1.912