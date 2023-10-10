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Ekonomi Borsa yatırımcısı bu verileri sıkı takip etmeli!
Ekonomi

Borsa yatırımcısı bu verileri sıkı takip etmeli!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:21:00 - 2023-10-10 11:22:00
Borsa yatırımcısı bu verileri sıkı takip etmeli!

Analistler altın için gram ve çeyrek bazlı alımların yapılabileceğine dikkati çekerken borsanın seyrine tesir edecek faktörlere de vurgu yaptılar.

Uluslararası gerilimin etkisinde haftaya düşerek başlayan Borsa İstanbul’da Endeksler içerisinde Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Finansal Kiralama Faktöring olurken, Teknoloji Endeksi pozitif ayrışan tek sektör endeksi oldu. Ulaştırma Endeksi %4,90; Bankacılık Endeksi %3,17; Sınai Endeksi %3,22 düşüş gösterdi.

Trend ne yönde?

Orta Doğu'dan gelen çatışma haberlerinin ardından savunma sanayi hisseleri yükseliş kaydetti. BİST100 Endeksi’nde orta-uzun vade pozitif beklenti devam ederken kısa vadede jeopolitik gerilimin fiyatlanmaya devam edebilir ve dalgalı bir piyasa izlenebilir. Yurtiçinde bugün sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek.

Günü böyle tamamlamıştı!

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,21 düşüş ile 8.193,44 seviyesi ile gün içi en düşük seviyede ile günü tamamladı. En yüksek seviye ise 8.383,53 oldu. Toplam işlem hacmi 135,6 Milyar TL olarak gerçekleşti. En çok işlem yapılan hisse senetleri ASELS, TUPRS ve THYAO oldu. Güne düşüş ile başlayan BİST100 Endeksi gün içerisinde toparlayamaz iken kapanışa doğru satışlar derinleşti.

Alım mı satım mı?

Ons Altın Ekim Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,94 yükseliş ile 1.872,70 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.873,90 Dolar, en düşük seviye ise 1.854,35 Dolar oldu. Bir süredir düşüş eğiliminde olan Ons Altın Vade Kontratı haftaya pozitif başladı ve gün boyu pozitif fiyatlama eğilimini sürdürdü. Analistler altın için gram ve çeyrek bazlı alımların yapılabileceğine dikkati çekerken uzun vadeli yatırım planlayanların satış pozisyonunda bulunmaması gerektiğini hatırlatıyorlar.

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