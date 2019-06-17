0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:32
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding42.248.061.5131,30
Garanti Bankası34.020.000.0000,71
Akbank32.084.000.0000,67
Tüpraş29.649.633.2802,54
Turkcell27.038.000.0001,60
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.550.000.0000,96
Bim Mağazalar23.771.880.0006,35
İş Bankası (C)23.174.845.5000,46
Aselsan20.406.000.0001,90
Ford Otosan20.036.961.0005,74
İskenderun Demir Çelik18.763.000.0001,36
Yapı ve Kredi Bank.18.076.689.7480,46
Türk Hava Yolları17.898.600.0000,54
Türk Telekom16.485.000.0002,09
Sabancı Holding16.017.170.8580,55
Arçelik11.832.000.8701,35
Şişe Cam11.430.000.0000,87
Anadolu Efes11.090.131.5760,92
Tekfen Holding9.775.400.0002,03




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:32
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
    1. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
    2. Pakistanlı Bakan açık unutulan 'kedi..
    3. Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in..
    4. Fenerbahçe Opet 4 transferi birden..
    5. Yıldız futbolcudan bomba açıklama:..
    6. Erzincan’da kiraz üreticisinin yüzü..
    7. MHP İl Başkanı Karataş, Güngören ve..
    8. İstanbul'da Rus ve Gürcü gruplar..
    9. Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1..
    10. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş..
    11. Selçuk’ta “Yaya Öncelikli Kampüs”..
    12. Başkan Erdoğan'dan çok kritik 'Milli..
    13. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    14. Hatay'daki tarihi meclis binası..
    15. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı..
    16. Baba ve çocukları yarıştı
    17. OPPO Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa..
    18. Galatasaray’ın gelecek sezon iç sahada..
    19. Eskişehir Muhacir Dernekleri..
    20. Atıklar çöp taksiye atılacak
    21. Geleneksel esnaf duaları sürüyor
    22. İran zenginleştirilmiş uranyumda..
    23. İtfaiyeciler miniklerin üzüntüsünü..
    24. Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu:..
    25. Vali Gürel’e Babalar Günü sürprizi
    26. Süs havuzunda tehlikeli serinlik
    27. Başkan Ataç’tan üreticilere geçmiş..
    28. Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme..
    29. Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın..
    30. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!