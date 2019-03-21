Borsa şirketlerinin piyasa değeri21 Mart 2019 Perşembe 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.925.113.686
|1,38
|Garanti Bankası
|40.740.000.000
|0,87
|Tüpraş
|37.337.502.720
|3,80
|Akbank
|35.776.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|32.585.000.000
|1,15
|Turkcell
|29.436.000.000
|1,85
|İş Bankası (C)
|29.429.803.800
|0,59
|Aselsan
|26.356.800.000
|2,60
|Enka İnşaat
|24.900.000.000
|0,78
|Bim Mağazalar
|24.394.260.000
|6,95
|İskenderun Demir Çelik
|21.750.000.000
|1,38
|Türk Hava Yolları
|20.079.000.000
|0,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,51
|Türk Telekom
|18.620.000.000
|2,50
|Sabancı Holding
|17.567.877.846
|0,60
|Ford Otosan
|17.377.063.200
|4,46
|Şişe Cam
|14.490.000.000
|1,14
|Vakıflar Bankası
|14.125.000.000
|0,50
|Arçelik
|12.480.699.946
|1,53
|Anadolu Efes
|12.363.157.891
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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