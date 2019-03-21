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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21 Mart 2019 Perşembe 13:32
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 PDPD/DD
Koç Holding45.925.113.6861,38
Garanti Bankası40.740.000.0000,87
Tüpraş37.337.502.7203,80
Akbank35.776.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik32.585.000.0001,15
Turkcell29.436.000.0001,85
İş Bankası (C)29.429.803.8000,59
Aselsan26.356.800.0002,60
Enka İnşaat24.900.000.0000,78
Bim Mağazalar24.394.260.0006,95
İskenderun Demir Çelik21.750.000.0001,38
Türk Hava Yolları20.079.000.0000,64
Yapı ve Kredi Bank.19.935.041.0300,51
Türk Telekom18.620.000.0002,50
Sabancı Holding17.567.877.8460,60
Ford Otosan17.377.063.2004,46
Şişe Cam14.490.000.0001,14
Vakıflar Bankası14.125.000.0000,50
Arçelik12.480.699.9461,53
Anadolu Efes12.363.157.8911,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:32
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