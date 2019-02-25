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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 897 milyar lira oldu

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:47
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding46.914.113.9251,41
Garanti Bankası37.002.000.0000,79
Tüpraş36.010.280.9603,67
Akbank35.672.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik31.815.000.0001,12
Turkcell31.372.000.0001,97
Aselsan28.614.000.0003,05
Bim Mağazalar26.944.500.0008,51
İş Bankası (C)25.289.831.4000,51
Enka İnşaat25.000.000.0000,69
İskenderun Demir Çelik20.474.000.0001,30
Ford Otosan20.229.961.5005,20
Türk Hava Yolları19.361.400.0000,53
Sabancı Holding18.832.928.2830,64
Türk Telekom18.515.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bank.17.823.278.2090,46
Şişe Cam15.457.500.0001,21
Arçelik14.109.204.9201,72
Vakıflar Bankası12.625.000.0000,45
Anadolu Efes12.280.263.1550,89


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:47
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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