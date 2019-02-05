0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05 Şubat 2019 Salı 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 884 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.693.523.4021,35
Garanti Bankası38.136.000.0000,82
Akbank36.400.000.0000,83
Tüpraş34.332.472.3204,62
Turkcell32.054.000.0002,17
Ereğli Demir Çelik29.225.000.0000,96
Bim Mağazalar27.764.220.0008,77
Aselsan27.656.400.0002,95
İş Bankası (C)25.559.829.6000,55
Enka İnşaat24.450.000.0000,68
Türk Hava Yolları20.589.600.0000,56
Ford Otosan20.352.780.0005,95
İskenderun Demir Çelik19.401.000.0001,17
Sabancı Holding19.077.776.7550,66
Türk Telekom17.850.000.0002,39
Yapı ve Kredi Bank.16.725.161.5420,43
Şişe Cam14.310.000.0001,12
Arçelik13.068.583.4851,60
Anadolu Efes12.884.210.5230,93
Vakıflar Bankası12.100.000.0000,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:29
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel..
    2. Jose Mourinho tüm dünyaya rezil oldu!
    3. Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin..
    4. Macron’a sert uyarı
    5. İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a..
    6. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    7. İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı
    8. Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi..
    9. Liseli Helin'i öldüren caninin cezası..
    10. Hamas ile İslami Cihad'dan ortak..
    11. Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1..
    12. İranlı bakan: Nasıl yaptım açıklayamam
    13. Sel felaketinde kaybolanların cesedine..
    14. UNICERA Fuarı kapılarını açtı
    15. Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında..
    16. Helâl olsun Çorumluya
    17. İlber Ortaylı'ya bir tepki daha!..
    18. AB'de perakende satışlar düştü
    19. Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
    20. Burdur Bucak’da zehirlenme son dakika..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?