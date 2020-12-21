  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:59:29 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.171.063.1901,13
Ereğli Demir Çelik46.900.000.0001,17
Bim Mağazalar44.689.920.0008,31
Ford Otosan43.442.658.0009,10
ASELSAN41.085.600.0002,55
Garanti Bankası41.034.000.0000,68
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Turkcell34.232.000.0001,69
Akbank33.020.000.0000,56
İş Bankası (C)29.564.802.9000,46
Türk Telekom28.805.000.0002,69
İskenderun Demir Çelik27.637.000.0001,26
Tüpraş26.043.596.8002,70
Yapı ve Kredi Bankası25.256.683.3390,54
Şişe Cam21.534.394.8150,99
Sabancı Holding21.158.988.7640,58
Arçelik20.177.244.2011,59
Vakıflar Bankası17.770.582.3290,40
Türk Hava Yolları16.863.600.0000,38
Coca Cola İçecek15.885.455.3361,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay