  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:19:26 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.537.088.6771,11
Ford Otosan43.723.386.0009,16
Bim Mağazalar42.686.160.0007,94
ASELSAN41.678.400.0002,58
Ereğli Demir Çelik41.510.000.0001,03
Enka İnşaat39.760.000.0000,81
Garanti Bankası39.228.000.0000,65
Turkcell34.870.000.0001,72
Akbank33.540.000.0000,57
İş Bankası (C)30.599.796.0000,47
Türk Telekom27.405.000.0002,56
Yapı ve Kredi Bank.25.932.447.4420,56
İskenderun Demir Çelik24.911.000.0001,14
Tüpraş23.464.279.0402,43
Şişe Cam21.534.394.8150,99
Sabancı Holding20.914.140.2930,57
Arçelik19.312.312.0991,52
Vakıflar Bankası18.786.044.1770,43
Gübre Fabrikaları17.217.700.00030,32
Türk Hava Yolları16.836.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen anti-balistik füzenin Kazakistan'da ateşlendiğini duyurdu.
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay