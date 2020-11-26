Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 902 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.522.729.457
|1,09
|Ford Otosan
|42.916.293.000
|8,99
|Bim Mağazalar
|42.534.360.000
|7,91
|ASELSAN
|41.610.000.000
|2,58
|Ereğli Demir Çelik
|40.915.000.000
|1,02
|Enka İnşaat
|39.536.000.000
|0,80
|Garanti Bankası
|38.346.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,71
|Akbank
|32.864.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.419.797.200
|0,47
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|2,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|24.795.000.000
|1,13
|Tüpraş
|23.126.213.120
|2,39
|Şişe Cam
|21.442.498.393
|0,98
|Sabancı Holding
|20.852.928.175
|0,57
|Arçelik
|19.352.855.791
|1,52
|Vakıflar Bankası
|18.356.425.703
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.767.000.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.419.440.000
|28,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)