Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|8,37
|ASELSAN
|41.290.800.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.264.000.000
|0,92
|Koç Holding
|38.951.394.048
|0,96
|Turkcell
|37.554.000.000
|1,92
|Ereğli Demir Çelik
|33.670.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|32.073.174.000
|7,73
|Garanti Bankası
|30.912.000.000
|0,53
|Akbank
|27.664.000.000
|0,48
|Türk Telekom
|26.495.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,40
|İskenderun Demir Çelik
|22.301.000.000
|1,15
|Şişe Cam
|20.921.752.004
|1,37
|Tüpraş
|20.334.039.040
|2,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.174.806.415
|0,43
|Arçelik
|18.501.438.253
|1,73
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.481.726.908
|0,38
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.110.000.000
|5,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)