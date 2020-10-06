Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.271.200.000
|2,82
|Bim Mağazalar
|42.170.040.000
|8,35
|Enka İnşaat
|39.480.000.000
|0,90
|Koç Holding
|37.328.419.296
|0,92
|Turkcell
|34.386.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|33.740.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|29.862.000.000
|0,51
|Ford Otosan
|29.774.713.500
|7,17
|Akbank
|26.728.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,39
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|22.069.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|20.983.016.285
|1,37
|Tüpraş
|20.046.056.960
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|17.159.797.060
|0,49
|Arçelik
|16.068.816.715
|1,50
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.010.400.000
|5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)