Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 555 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.684.280.000
|8,26
|ASELSAN
|39.877.200.000
|2,66
|Enka İnşaat
|37.688.000.000
|0,86
|Koç Holding
|36.542.290.901
|0,90
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|32.095.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|30.599.352.000
|7,37
|Garanti Bankası
|29.610.000.000
|0,51
|Akbank
|26.208.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.933.368.320
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,40
|Şişe Cam
|16.582.500.000
|1,09
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.091.164.659
|0,37
|Arçelik
|15.595.806.971
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.269.200.000
|0,35
|Sasa Polyester
|14.002.100.000
|5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)