Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|ASELSAN
|38.691.600.000
|2,58
|Enka İnşaat
|38.192.000.000
|0,87
|Koç Holding
|36.846.598.667
|0,90
|Turkcell
|33.924.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|32.375.000.000
|0,91
|Ford Otosan
|30.967.807.500
|7,46
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.208.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.706.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.983.452.160
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.169.277.108
|0,37
|Sabancı Holding
|16.037.574.898
|0,46
|Arçelik
|15.636.350.664
|1,46
|Şişe Cam
|15.367.500.000
|1,01
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.151.500.000
|5,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)