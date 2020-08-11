Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 453 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|41.268.000.000
|2,86
|Bim Mağazalar
|39.741.240.000
|8,49
|Koç Holding
|38.469.573.419
|0,96
|Enka İnşaat
|35.896.000.000
|0,90
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,78
|Ford Otosan
|30.950.262.000
|7,46
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.610.000.000
|0,51
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,58
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,04
|Tüpraş
|19.432.529.920
|1,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Vakıflar Bankası
|17.262.851.406
|0,40
|Sabancı Holding
|16.262.019.330
|0,50
|Türk Hava Yolları
|16.021.800.000
|0,39
|Arçelik
|15.028.195.279
|1,40
|Şişe Cam
|14.175.000.000
|0,93
|Halkbankl
|12.937.849.650
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)