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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:48:04 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 453 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 41.268.000.000 2,86
Bim Mağazalar 39.741.240.000 8,49
Koç Holding 38.469.573.419 0,96
Enka İnşaat 35.896.000.000 0,90
Turkcell 33.286.000.000 1,78
Ford Otosan 30.950.262.000 7,46
Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 0,84
Garanti Bankası 29.610.000.000 0,51
Akbank 26.364.000.000 0,46
Türk Telekom 25.620.000.000 2,58
İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.155.000.000 1,04
Tüpraş 19.432.529.920 1,83
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Vakıflar Bankası 17.262.851.406 0,40
Sabancı Holding 16.262.019.330 0,50
Türk Hava Yolları 16.021.800.000 0,39
Arçelik 15.028.195.279 1,40
Şişe Cam 14.175.000.000 0,93
Halkbankl 12.937.849.650 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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