Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 446 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.408.000.000
|2,94
|Bim Mağazalar
|39.984.120.000
|8,55
|Koç Holding
|37.860.957.887
|0,95
|Enka İnşaat
|36.288.000.000
|0,91
|Turkcell
|32.736.000.000
|1,75
|Ford Otosan
|30.476.533.500
|7,34
|Ereğli Demir Çelik
|29.890.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
|Akbank
|25.376.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,53
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|19.923.000.000
|1,03
|Tüpraş
|19.219.673.600
|1,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.520.783.133
|0,38
|Sabancı Holding
|16.159.999.134
|0,49
|Arçelik
|15.217.399.177
|1,42
|Türk Hava Yolları
|14.766.000.000
|0,36
|Şişe Cam
|13.950.000.000
|0,91
|Koza Altın
|12.863.375.000
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)