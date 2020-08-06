Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 373 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.128.906.912
|0,98
|Bim Mağazalar
|37.980.360.000
|8,12
|ASELSAN
|37.050.000.000
|2,57
|Enka İnşaat
|35.224.000.000
|0,88
|Turkcell
|32.912.000.000
|1,76
|Garanti Bankası
|28.266.000.000
|0,49
|Ford Otosan
|27.844.708.500
|6,71
|Ereğli Demir Çelik
|27.685.000.000
|0,83
|Akbank
|25.688.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,55
|İş Bankası (C)
|21.374.857.500
|0,37
|Tüpraş
|19.795.637.760
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|19.169.000.000
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.637.951.807
|0,50
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,50
|Arçelik
|15.082.253.536
|1,41
|Türk Hava Yolları
|14.614.200.000
|0,35
|Şişe Cam
|13.410.000.000
|0,88
|Koza Altın
|13.252.250.000
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)