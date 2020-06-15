Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 274 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.794.959.324
|1,10
|Bim Mağazalar
|39.164.400.000
|8,37
|ASELSAN
|36.457.200.000
|2,53
|Garanti Bankası
|33.852.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|31.920.000.000
|0,80
|Turkcell
|31.768.000.000
|1,70
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.260.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|26.180.000.000
|2,63
|Ford Otosan
|24.160.153.500
|6,01
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Tüpraş
|21.523.530.240
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|20.039.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.512.688.466
|0,47
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,56
|Vakıflar Bankası
|18.278.313.253
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.332.800.000
|0,42
|halkbank
|13.482.080.420
|0,41
|Koza Altın
|11.666.250.000
|1,90
|Anadolu Efes
|11.409.868.418
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)