Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 277 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.581.087.719
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,95
|ASELSAN
|36.115.200.000
|2,50
|Garanti Bankası
|34.188.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.218.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|30.632.000.000
|0,77
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.785.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,67
|Ford Otosan
|23.686.425.000
|5,90
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Tüpraş
|21.673.781.760
|2,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Vakıflar Bankası
|18.903.212.851
|0,56
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.374.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.754.195.804
|0,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.810.000.000
|3,49
|Anadolu Efes
|11.800.657.892
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)