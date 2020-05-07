Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 149 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.201.624.394
|1,03
|Garanti Bankası
|33.810.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.149.360.000
|7,35
|ASELSAN
|30.802.800.000
|2,28
|Enka İnşaat
|30.550.000.000
|0,78
|Akbank
|29.640.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.150.000.000
|1,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.140.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,65
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,37
|Tüpraş
|21.373.278.720
|1,65
|İskenderun Demir Çelik
|20.416.000.000
|1,14
|Ford Otosan
|20.387.871.000
|5,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,43
|Sabancı Holding
|16.384.443.566
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.724.600.000
|0,36
|Koza Altın
|11.651.000.000
|2,02
|Vakıflar Bankası
|11.200.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.822.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.683.262.921
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)