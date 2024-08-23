Borsa sert satışlarla günü tamamladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 oranında, 253,30 puan ekside 9.668,10 seviyesinden tamamladı.

Güne sınırlı bir yükselişle başlayan yurt içi piyasada, günün ilk yarısında da negatif bir seyir görülürken, günün sonunda Jackson Hole’de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması izlendi. Yurt içinde de durgunluk ve TCMB faiz indirimlerinin tartışıldığı ortamda gün sonunda satışlar sertleşti.

Endeksin haftalık kaybı yüzde 1,57 oranında olurken, haftalık kayıp serisinde son 5 haftayı kayıpla tamamlayarak seriyi sürdürdü.

Hisse ve sektör değişimleri

Bankacılık endeksi günü yüzde 2,90, sanayi endeksi de yüzde 2,34 oranında kayıpla tamamladı. Sektör endeksleri içinde yükselen olmazken, en çok düşen ise yüzde 3,49 ile madencilik oldu.

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Endekse bağlı hisselerde en çok düşen yüzde 7,89 ile Koza Madencilik (KOZAA) olurken, bugün yükselen 3 hisse içinde en çok değer kazanan da yüzde 0,46 ile Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) oldu.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan destek, 9.800, 10.000 seviyeleri direnç konumunda görülüyor.

Gelecek hafta piyasalarda neler izlenecek?

Ağustos ayının son haftasında hem yurt içi hem de yurt dışında ekonomi gündemi veri odaklı olacak. Özellikle ABD'den gelecek çekirdek PCE verisi analistler tarafından önemli görülürken, yurt içinde öncelikle takip edilecek veriler de kapasite kullanım oranı, güven endeksleri, dış ticaret, hizmet üretici fiyatları olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" sonuçlarını ve 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık raporunu yayımlarken, Hazine'den Eylül ayına ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu gelecek.

Yurt dışında ABD'den dayanıklı mal siparişleri, S&P Case Shiller konut fiyatları, GSYH, bekleyen konut satışları, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'dan ifo, GfK, ithal fiyatlar, perakende satışlar, işgücü istatistikleri, GSYH, Çin'den sanayi şirketlerinin karları, Euro Bölgesi'nden güven endeksleri, tüketici fiyatları, işsizlik oranı verileri öncelikli olarak takip edilecek.