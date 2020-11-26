  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa rekorlara devam ediyor
Ekonomi

Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazanarak 1.336,85 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.340,24 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:46:00 -
Borsa rekorlara devam ediyor

Günün ilk yarısında ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 1.340,24 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, dün saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.336,85 seviyesinde dengelenirken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım oldu. Analistler, Avrupa borsalarında sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurtiçi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsadan yeni kapanış rekoru!
Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer..
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti

İsrail ile normalleşen Bahreyn’in iki botunun Katar karasularına izinsiz girdiği aktarıldı. Tehlikeli gelişmeye ilişkin Bahreyn ve Katar’dan..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay