Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! En yüksek seviye

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 2.398,76 puana kadar yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,20 ve 118,53 puan değer kazanarak 2.397,08 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,79, holding endeksi yüzde 4,65 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,23 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile spor oldu.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.