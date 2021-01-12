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Ekonomi Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor
Ekonomi

Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:38:00 -
Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor

Dün günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,90 puan artışla 1.553,51 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,34 ile madencilik, tek gerileyen ise bankacılık oldu. BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasına karşın daha sonra yükselişe geçerek gördüğü en yüksek seviyeyi 1.554,88 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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