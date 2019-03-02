0553 313 94 23

Borsa İstanbul'da haftanın rehberi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Borsa İstanbul'da haftanın rehberi

 

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)79.198,7043,7672,55
İş Bankası (B)4.113,006,8334,40
İş Bankası (C)5,773,9627,37
İş Bankası (Kur.)80.000,201,2764,60
İş Fin.Kir.7,777,6267,82
İş Girişim2,334,9514,22
İş GMYO1,03-2,83-4,63
İş Portföy BIST 30 HY BYF35,940,0613,16
İş Y. Men. Değ.2,450,4118,93
İş Yat. Ort.1,020,0012,09
İşbir Holding172,801,6525,22
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,61-12,86-27,38
İttifak Holding3,7110,7519,68
İz Hayvancılık Tarım3,71-1,85-43,70
İzmir Demir Çelik1,84-1,0810,84
İzmir Fırça2,01-2,43-2,90
İzocam22,44-25,404,76
Jantsa Jant Sanayi28,401,572,16
Kafein Yazılım7,901,6713,51
Kapital Yat. Holding2,32-7,20-19,16
Kaplamin3,55-3,01-1,39
Kardemir (A)2,401,2731,87
Kardemir (B)2,360,0028,96
Kardemir (D)2,51-1,9515,14
Karel Elektronik6,641,6859,23
Karsan Otomotiv1,637,9527,34
Karsu Tekstil1,33-5,676,40
Karsusan Su Ürünleri San.3,500,29-5,41
Kartonsan371,00-5,7213,70
Katmerciler Ekipman6,252,806,47
Kent Gıda131,505,2010,50
Kerevitaş Gıda1,740,58-3,33
Kervansaray Yat. Holding0,29-3,33-17,14
Kiler GMYO1,951,0411,43
Klimasan Klima5,96-0,6750,51
Koç Holding18,401,2729,58
Konfrut Gıda26,745,8611,98
Konya Çimento189,60-0,216,52
Kordsa Teknik Tekstil11,288,4615,34
Koza Altın49,94-2,08-2,65
Koza Madencilik6,156,40-14,82
Körfez GMYO1,21-0,82-0,82
Kristal Kola1,00-1,96-4,76
Kron Telekomünikasyon10,601,7321,84
Kuştur Kuşadası Turizm15,25-5,57-4,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,498,7631,86
Kütahya Porselen4,570,880,44
Lider Faktoring2,33-1,273,56
Link Bilgisayar10,81-0,1829,93
Logo Yazılım41,005,5151,07
Lokman Hekim Sağlık5,612,1924,67
Lüks Kadife4,72-7,45-2,68
Makina Takım1,42-0,70-7,79
Mardin Çimento3,48-0,856,75
Marka Yatırım Holding0,670,008,06
Marmaris Altınyunus17,401,69-0,91
Marshall24,94-0,80-1,11
Martı GMYO0,68-1,454,62
Martı Otel0,623,336,90
Mavi Giyim41,023,2727,31
Mazhar Zorlu Holding3,591,13-5,77
Mega Polietilen2,806,8737,25
Menderes Tekstil0,781,308,33
Mensa0,26-7,1485,71
Merit Turizm6,76-3,1512,85
Merko Gıda0,67-14,10-33,66
Metal Gayrimenkul1,02-0,9717,24
Metemtur Otelcilik1,13-5,837,62
Metro Holding0,74-5,13-2,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,28-1,5416,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,46-3,9523,73
Migros Ticaret15,46-0,583,76
Milpa1,411,44-1,35
Mistral GMYO1,35-0,74-11,76
MLP Sağlık14,6714,6137,10
MMC San. Ve Tic. Yat.0,90-4,26-18,18
Mondi Tire Kutsan2,22-10,1219,35
Net Holding1,862,20-5,10
Netaş Telekom.8,134,1025,85
Niğbaş Niğde Beton4,78-3,6319,50
Nuh Çimento7,360,14-4,91
Nurol GMYO2,241,366,67
Odaş Elektrik1,870,0032,81
Olmuksan-IP4,30-1,3827,60
Orge Enerji Elektrik3,96-2,7026,92
Orma Orman Mahsulleri1,03-0,96-14,17
Osmanlı Menkul1,611,90-6,40
Ostim Endüstriyel Yat1,14-3,395,56
Otokar118,701,0234,50
Oyak Yat. Ort.1,23-1,60-24,54
Oylum Sınai Yatırımlar1,04-0,951,96
Özak GMYO2,27-0,877,58
Özbal Çelik Boru1,26-0,79-8,70
Özderici GMYO0,97-3,96-58,72
Özerden Plastik2,890,0015,60
Panora GMYO4,626,9410,26
Park Elek.Madencilik2,66-3,2710,37
Parsan10,620,6621,23
Pegasus29,00-2,5526,53
Peker GMYO3,66-5,91-55,50
Penguen Gıda1,703,0357,41
Pera GMYO0,56-1,75-27,27
Pergamon Dış Ticaret10,523,5417,54
Petkim5,540,919,92
Petrokent Turizm65,50-1,80-4,66
Pınar Et Ve Un6,072,8818,55
Pınar Su1,34-2,907,20
Pınar Süt7,424,5112,08
Plastikkart2,86-1,045,93
Polisan Holding6,680,606,88
Politeknik Metal35,285,63-2,00
Prizma Press Matbaacılık1,61-3,013,87
QNB Finans Fin. Kir.5,838,16-14,26
QNB Finansbank7,812,76-13,32
Ral Yatırım Holding3,431,1886,41
Ray Sigorta2,70-8,7894,24
Reysaş GMYO0,850,0023,19
Reysaş Lojistik0,79-1,256,76
Rhea Girişim0,65-4,41-1,52
Rodrigo Tekstil2,08-14,759,47
Royal Halı1,320,7633,33
RTA Laboratuvarları1,580,64-9,20
Sabancı Holding9,030,3320,08
Safkar Ege Soğutmacılık2,28-5,0016,33
Salix Yatırım Holding2,68-1,47-30,39
Sanel Mühendislik2,221,371,83
Sanifoam Sünger1,53-0,6522,40
Sanko Pazarlama2,24-1,75-3,03
Saray Matbaacılık1,01-2,881,00
Sarkuysan3,687,927,92
Sasa Polyester8,570,824,64
Say Reklamcılık0,92-2,13-2,13
Sekuro Plastik3,37-2,0313,85
Selçuk Ecza Deposu3,818,8636,56
Selçuk Gıda1,180,00-11,28
Senkron Güvenlik2,522,44152,00
Serve Film Prodüksiyon2,3010,5817,95
Servet GMYO5,140,789,36
Seyitler Kimya3,581,99-7,01
Silverline Endüstri1,300,00-2,99
Sinpaş GMYO0,390,005,41
Soda Sanayii7,733,628,87
Sodaş Sodyum Sanayii6,76-2,037,30
Söktaş1,17-1,68-7,87
Sönmez Filament3,34-7,487,05
Sönmez Pamuklu3,34-2,627,05
Sumaş Suni Tahta7,7812,4311,14
Şeker Fin. Kir.3,1812,3712,77
Şekerbank1,19-1,658,18
Şişe Cam6,53-3,6915,17
Şok Marketler10,481,65-2,51
T. Halk Bankası7,484,036,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,16-6,23-17,29
T.S.K.B.0,851,194,94
T.Tuborg10,136,977,42
Taç Tarım Ürünleri3,82-3,78-24,51
Tat Gıda4,355,0713,87
TAV Havalimanları27,36-2,7714,38
Taze Kuru Gıda6,203,85-8,82
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding25,904,6925,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,133,645,39
Temapol Polimer Plastik3,116,511,63
TGS Dış Ticaret2,560,008,94
Tofaş Oto. Fab.21,226,1025,56
Torunlar GMYO1,934,8927,81
Trabzon Liman9,95-1,0018,59
Trabzonspor Sportif1,00-0,99-27,33
Trakya Cam3,89-1,5228,38
Trend GMYO1,401,4510,24
TSKB GMYO0,821,230,00
Tuğçelik2,436,1114,08
Tukaş4,5012,78171,08
Turcas Petrol1,561,3010,64
Turkcell13,940,5014,54
Tümosan Motor ve Traktör4,902,088,89
Tüpraş142,10-2,6721,77
Türk Hava Yolları13,97-1,06-13,28
Türk Prysmian Kablo2,141,4221,59
Türk Telekom5,200,0033,33
Türk Traktör34,400,29-1,43
Türker Proje Gayrimenkul29,84-3,18-7,16
Ufuk Yatırım1,13-1,74-0,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,6831,2547,37
Ulusoy Elektrik17,001,496,52
Ulusoy Un Sanayi2,728,3730,77
Umpaş Holding0,43-4,44-21,82
Uşak Seramik1,170,005,41
Utopya Turizm5,9020,9043,90
Uzertaş Boya1,02-4,6770,00
Ülker Bisküvi19,070,3229,99
Ünye Çimento3,571,132,88
Vakıf Fin. Kir.1,64-2,38-7,87
Vakıf GMYO2,11-0,946,03
Vakıf Yat. Ort.1,17-0,85-23,03
Vakıflar Bankası5,032,4428,97
Vakko Tekstil3,22-0,6217,52
Vanet Gıda1,52-2,5616,92
Verusa Holding18,45-0,8111,14
Verusaturk Girisim3,356,351,21
Vestel10,4037,2087,39
Vestel Beyaz Eşya19,3114,8760,65
Viking Kağıt1,09-1,80-0,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,570,00-8,72
Yapı ve Kredi Bank.2,080,9730,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,581,18-7,53
Yataş5,712,3327,74
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,921,10-2,13
Yeni Gimat GMYO8,770,809,22
Yeşil GMYO0,290,007,41
Yeşil Yapı0,293,5711,54
Yeşil Yatırım Holding10,03-0,504,15
Yibitaş İnşaat Malzeme2.200,00-0,450,05
Yonga Mobilya6,697,041,36
Yünsa5,638,4829,13
Zorlu Enerji1,502,7421,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
  1. Van
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Niğde
  5. Mardin
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. Kars
  9. İzmir
  10. Yatırımcı rehberi (9)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Esgin: “Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına 31 Mart seçimleri çok önemli”
    1. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    2. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    3. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    4. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    5. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    6. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    7. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    8. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    9. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    10. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    11. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    12. SpaceX'ten tarihi uçuş
    13. Bir devrin içyüzü
    14. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    15. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    16. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    17. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    18. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    19. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    20. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...