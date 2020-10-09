  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa İstanbul'da gong, Esenboğa Elektrik için çaldı
Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong, Esenboğa Elektrik için çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun: - "Esenboğa Elektrik ile bu sene 5'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu 5'inci halka arz ile bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 350 milyon TL kaynak sağlamış olduk" - Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel: - "Ülkemizin potansiyeline, gücüne her zaman inandık, güvendik ve yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ettik. Halka arzımıza 250 bin yatırımcı 1 milyar 337 milyon TL talep ile katılım gerçekleştirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:38:48 -
Borsa İstanbul'da gong, Esenboğa Elektrik için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, "Esenboğa Elektrik ile bu sene 5'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu 5'inci halka arz ile bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 350 milyon TL kaynak sağlamış olduk." dedi.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle gerçekleşti.

Törene, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Cem Göçmen ve Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel katıldı.

Ergun, törendeki konuşmasında, gerçekleşen arzdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Esenboğa Elektrik ile bu sene 5'inci halka arzımızı gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu 5'inci halka arz ile bu sene şirketlerimize ve ortaklarımıza yaklaşık 350 milyon TL kaynak sağlamış olduk. Esenboğa Elektrik, 204 milyon TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 250 bin yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.

Gelen taleplerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası ile karşılanması ve dağıtılması uygulamasını da ilk defa bu halka arz ile gerçekleştirmiş olduk."


- "Güneş sektöründeki yatırımlarımıza hız vererek, çalışmaya devam edeceğiz"


Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel ise kendileri için gurur verici bir gün olduğuna işaret ederek, geçen sene Borsa İstanbul'da ilk ve tek işlem gören güneş şirketi olan Naturel Enerji'yi halka arz ettiklerini anımsattı.

Bu yıl da yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik'in aynı süreci başarıyla tamamladığını belirten Şenel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Borsa İstanbul'da işlem gören ikinci güneş şirketi olduk. 11 yıl önce şirketimizi kurduğumuzda bu günlere geleceğimizi hayal bile edemezdik. Ülkemizin potansiyeline, gücüne her zaman inandık, güvendik ve yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ettik. Halka arzımıza 250 bin yatırımcı 1 milyar 337 milyon TL talep ile katılım gerçekleştirdi. Sorumluluklarımızın daha da arttığının farkındayız. Güneş sektöründeki yatırımlarımıza hız vererek, çalışmaya devam edeceğiz."


- Türkiye, enerji fakiri bir ülke değil"


Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Cem Göçmen de, ikinci güneş şirketi olarak Borsa'ya gelmelerinin yine kendilerine kısmet olduğuna dikkati çekerek, bundan duydukları memnuniyeti paylaştı.

Yıllardır Türkiye'nin enerji kaynaklarının olmadığının konuşulduğuna dikkati çeken Göçmen, "Enerji fakiri denirdi ama artık enerji fakiri değiliz, sonsuz bir güneş enerji kaynağımız var ve güneş bugünkü maliyetlerle artık dünyanın en ucuz teknolojisi. Geçen sene dünyada kurulan elektrik santrallerinin yüzde 48'i güneş santrali, yüzde 25'i de rüzgar santrali. İkisinin toplamı yüzde 73 ve bu kaynaklar bizde sınırsız. Dolayısıyla enerji ithalatını, cari açığı azaltmak, istihdama katkı için hazırız. Güneş enerjisi var arkamızda, sonsuz bir güç. Diğer ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok, hatta fazlamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi
Siyaset

Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay