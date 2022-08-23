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Ekonomi Borsa İstanbul'da 'banka' rüzgarı
Ekonomi

Borsa İstanbul'da 'banka' rüzgarı

Borsa İstanbul, bankacılık endeksi öncülüğünde rekor kırmaya devam ediyor. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6'yı aştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 14:35:00 -
Borsa İstanbul'da 'banka' rüzgarı

Borsa İstanbul, bankacılık endeksi öncülüğünde rekor kırmaya devam ediyor.

BIST 100 endeksi, saat 14.31 itibarıyla yüzde 1,8'in üzerinde değer kazandı ve rekor seviyeyi 3.118 puana taşıdı.

Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6'yı aştı. Endeks, 3.062 puandan işlem görüyor.

Banka hisselerinin fiyatlamalarında kredi düzenlemesinin yarattığı tahvil rallisinin etkili olduğu belirtiliyor.

TSKB, yüzde 8,5 yükselişle en fazla değer kazanan banka olurken, İş bankası yüzde 7,77 artışla onu takip etti. Garanti BBVA yüzde 7,14, Albaraka yüzde 6,7, Yapı Kredi ise yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 3.120 seviyesi direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunuyor.

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