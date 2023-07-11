  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözcü yazarından Kılıçdaroğlu'na küfürden beter sözler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Van'dan kahreden haber! Bir asker şehit oldu

Bazı TOKİ binalarını yapan dev inşaat şirketi konkordato ilan etti

Ahmet Hakan coştu! AK Parti’ye o konuda böyle salladı

Suudilerden flaş Türkiye adımı! Apar topar İstanbul'a geliyorlar! Bu hamle, dünyaya parmak ısırtacak

Srebrenitsa Katliamı, Batı'nın ikiyüzlülüğü ve CHP'nin rezillikleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik hamle! Herkes şaştı kaldı

Ahmet Davutoğlu’nun ağzı bir karış açık kalacak! Hem de kendi gazetesinde...

Enerji verimliliği için lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden olağanüstü proje! Ödülü kaptılar

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?
Ekonomi Borsa İstanbul rekor tazeledi
Ekonomi

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Yeniakit Publisher
2023-07-11 19:42:00 -
Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 artışla günü 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirerek bir rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,05 ve holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmayla da Türk varlıklarının olumlu etkilendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1 artmasının beklendiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23