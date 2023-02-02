  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 11:09:00 -
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4.720,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste 8. işlem gününde de düşüş kaydetmesinin ardından günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ATAKAN AKTUĞ

Gel vatandaş gel dedi,Devlet erkani küçük yatırımcının son kuruşuda gitti....güvenmi kaldı? ağalar gebeş oldu... yazıkkklar olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23