Borsa İstanbul BIST 30 Endeksinde kimler var? Borsa İstanbul son durum ne? Borsa İstanbul son durum haberleri: Banka hisselerinde açığa satış yasakladı. Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi. Peki Borsa İstanbul açığa satış nedir? Açığa satış ne anlama geliyor?

Borsa İstanbul son durum haberleri: Banka hisselerinde açığa satış yasakladı. Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi. Peki Borsa İstanbul açığa satış nedir? Açığa satış ne anlama geliyor? Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi. Açığa satış ne anlama geliyor? Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

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