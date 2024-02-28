Borsa İstanbul bir hisseye işlem yasağı!
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, bir hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, bir hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde bir hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Lüks Kadife (#LUKSK.E) payları 28/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.