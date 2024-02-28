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Ekonomi Borsa İstanbul bir hisseye işlem yasağı!
Ekonomi

Borsa İstanbul bir hisseye işlem yasağı!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:34:00 -
Borsa İstanbul bir hisseye işlem yasağı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, bir hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, bir hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde bir hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Lüks Kadife (#LUKSK.E) payları 28/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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