Borsa İstanbul 2021'e hızlı başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni yılın ilk haftasında da yükseliş eğilimini koruyarak rekor üzerine rekor kırarken, analistler, dolar bazlı değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinin hala gidecek çok yolu olduğunu ifade ediyor.

Rekor 1.542,75 puana taşındı

BIST 100 endeksinde 2 Kasım haftasında başlayan yukarı yönlü hareket, yeni yılın ilk haftasında da devam etti. Endeks böylece yükselişini üst üste 10. haftaya taşıdı. Yeni yılın ilk haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4,33 yükselerek 1.540,61 seviyesine çıkarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.542,75 seviyesine taşıdı.

Yatırımcı ilgisi arttı

Söz konusu haftada bankacılık endeksi yüzde 5,83 ve holding endeksi yüzde 3,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında haftalık bazda en fazla kazandıran yüzde 14,11 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksindeki hisseler arasında ise haftalık bazda en iyi performansı yüzde 32,22 ile Otokar gösterirken, en fazla kaybettiren ise yüzde 17,43 ile Gübre fabrikaları oldu. Analistler, BIST 100 endeksinin son dönemdeki performansında, artan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi, dolar bazlı hala rekor seviyelerden çok uzak olması ve küresel ölçekte devam eden risk iştahı gibi birçok etkenin önemli rol oynadığını ifade ediyor. Analistler, küresel anlamda likidite bolluğunun yaşandığını belirterek, Türkiye’de ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımların, söz konusu likiditenin bir kısmının Türkiye’ye yönlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Türk şirketlerinin piyasa değeri 2 trilyon sınırında

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri dolar bazlı bakıldığında geçen ay 268,3 milyar dolarla 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Türk lirası bazlı bakıldığında 2 trilyon lira ile rekor seviyeleri test etti. Halka arzlarda son dönemde sağlanan başarı ve faizsiz kaynak yaratma imkanı sunması nedeniyle şirketlerin sermaye piyasalarına yöneldiğini belirten analistler, son dönemde halka arz başvurularında gözle görülür bir artış kaydedildiğini vurguladı.

Halka arzlar başarılı geçti

Analistler, geçen sene halka arzların oldukça başarılı geçtiğini, bu durumun hem şirketleri borsaya kote olmaya yönlendirdiğini hem de yatırımcıların elde ettikleri önemli getirilerin yeni yatırımcıların da borsayla tanışmasında önemli rol oynadığını ifade etti. 2021’de de benzer bir seyrin izlenmesinin beklendiğini belirten analistler, böylece Borsa İstanbul’un Türk şirketlerine finansman sağlamadaki kaynak pozisyonunu daha da güçlendireceğini bildirdi.