Borsa İstanbul 115 bin sınırını aştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.513,25 puan artarak 115.125,14 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.200 seviyesini aşarak 115.377,08 puana kadar çıktı ve 25 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, dün akşam yüzde 1,39 değer kazancıyla 115.190,05 puandan tamamladı.