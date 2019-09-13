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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:47
Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13’lük yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 135,39 puanlık artışla 102 bin 582 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,10’luk değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:47
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