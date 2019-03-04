Borsa, haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 değer kazancıyla 103.564,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 297,52 puan ve yüzde 0,29 artışla 103.564,09 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 azalışla 103.266,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu ifade eden analistler, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.