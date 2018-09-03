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Borsa haftaya düşüşle giriş yaptı

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,47 azalışla 92.291,29 puandan başladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:52
Borsa haftaya düşüşle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 432,10 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.291,29 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,14 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile spor oldu.

Cuma günü, bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.132,88 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 92.723,40 puandan tamamladı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:52
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. düşüş
  4. puan

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