0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.242,88 puan artarak 91.588,52 puana çıktı

07 Haziran 2019 Cuma 13:08
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.242,88 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 91.701,05 puana kadar yükseldi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin direnç, 90.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:08
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada genç kız kurtarılamadı
    1. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    2. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    4. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor
    7. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    8. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    9. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    10. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    11. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    12. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    13. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    14. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    15. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    16. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    17. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    18. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    19. Vinç kazasında yeni gelişme
    20. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    21. Tatilciler dönüş yolunda
    22. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    23. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    24. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    25. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    26. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    27. Almanya’da siyasi partilerin..
    28. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    29. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    30. Göz düşüklüğü yüz ifadesini etkiliyor
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı