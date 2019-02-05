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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 değer kazanarak 103.174,06 puana çıktı

05 Şubat 2019 Salı 13:08
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,90 artışla 103.174,06 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 919,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 103.852,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı ulusa seslenişin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:08
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