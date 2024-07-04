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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:31:00 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.734,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,90 puan artışla 10.734,05 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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