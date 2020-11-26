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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:11:00 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 1.332,31 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,83 puan artışla 1.332,31 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu adımların etkisiyle pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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