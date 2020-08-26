Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.097,47 puana çıktı.



Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puan artarak 1.097,47 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,54 ile ulaştırma oldu.



Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının birinci fazına yönelik görüşmelerin tekrar başlaması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine yönelik olumlu haberlerle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ile Çin arasındaki müzakereler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.