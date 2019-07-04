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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 334,80 puan azalarak 99.028,52 puan oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:10
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,34 azalışla 99.028,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 334,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,62 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle güne yükselişle başlayarak 100 bin puanın üzerini test etmesine karşın devam eden jeopolitik risk algısıyla düşüş geçti ve 99.000 sınırına geriledi.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:10
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa

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