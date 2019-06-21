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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 0,44 puan azalarak 93.742,28 puan oldu

21 Haziran 2019 Cuma 13:05
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 415,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.537,55 puana kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:05
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