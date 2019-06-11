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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 364,51 puan azalarak 93.738,56 puan oldu

11 Haziran 2019 Salı 13:06
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 364,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,24 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.589,29 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.500-94.000 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:06
  1. BIST
  2. piysalar

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