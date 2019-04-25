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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybıyla 95.745,11 puana düştü

25 Nisan 2019 Perşembe 13:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 95.745,11 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 397,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.400 puanın üzerini test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.500-96.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın önemli destek konumuna geldiğini, 96.400 ve 97.200 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:06
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