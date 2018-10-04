Borsa, günün ilk yarısında düştü

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.574,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,63, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,36 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyri izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95.366,69 puana kadar gerilmesinin ardından, günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişlerin küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını, bu durumun da dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,23 ile Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildiren analistler, tahvil faizlerinin seyrinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.