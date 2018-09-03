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Borsa günün ilk yarısında arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,35 artışla 93.971,99 puandan bitirdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
Borsa günün ilk yarısında arttı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.248,59  puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk  yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.  Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile gıda, içecek, en  çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlamasının karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamanın etkisiyle yükselişe geçen  BIST 100 endeksi, 94.225,17 puana kadar çıktı.

Enflasyonun ağustosta yüzde 2,3 ile beklentileri aşmasının ardından  TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli  risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla  gerekli tepkinin verileceğini duyurdu. 

Analistler, ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu,  bu nedenle öğleden sonra piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade ederek,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç  konumunda olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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