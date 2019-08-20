Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 artışla 96.031,83 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 745,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile iletişim oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 96.500 puanı test etmesinin ardından, buradan gelen satışlarla düşüşe geçerek, 96.031,83 puandan kapanış yaptı.



Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin başta olmak üzere ekonomi takviminin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.



Yarın, yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi ve konut fiyat endeksi ile ABD'de 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.