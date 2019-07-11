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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 821,15 puan ve yüzde 0,83 artarak 99.406,44 puana çıktı

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:16
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 99.406,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 821,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 azalırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile metal ana, sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 99.726,46 puana kadar yükseldikten sonra 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini arttırdığını, buna bağlı olarak küresel risk iştahının yükseldiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:16
  1. BIST 100 endeksi
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